المتظاهرون يحرقون باب مبنى ديوان محافظة ذي قار والاجتماع مع الخيون ينتهي باتفاقين

2021/02/27 | 17:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحدثُ الآن..المتظاهرون يحرقون باب مبنى ديوان محافظة ذي قار

بعد اجتماع عدد من أبناء محافظة #ذي_قار مع الشيخ حسين علي ال خيون أمير قبيلة عبودة تقرر التالياولا : محاسبة المتسببين بقتل المتظاهرين امام ديوان المحافظةثانيا : ترشيح 3 اسماء من قبل المتظاهرين ليتم تقديمهم لرئيس الوزراء من اجل تسمية محافظ جديد

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