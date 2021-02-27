التوزيع الجغرافي لـ 497 إصابة جديدة بكورونا في الرصافة

2021/02/27 | 17:57 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي عن تسجيل 497 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 360 خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقال الساعدي في بيان صادر عن صحة الرصافة إن "المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 497 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:

- 360 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع بغداد جديدة 72 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الشعب 119 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع المدائن 48 حالة من خلال الرصد الوبائي .

قطاع النهروان 49 حالة من خلال الرصد الوبائي .

قطاع البلديات الثاني 33 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الصدر 39 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع بغداد جديدة 72 حالة من خلال الرصد الوبائي

- 137 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

10 حالات في منطقة الزعفرانية موزعة على المحلات التالية / شارع المركز / الزراعي / شارع الكنيسة / 958 / 961 /949

32 حالة في مدينة الصدرموزعة على المحلات التالية / الزراعي / الداخل / الاورفلي / جميلة / الكيارة / 544 / 553 / ق 51 / ق 51 / قطاع 73 / 538 / 542 / 565 / 513 / 552 /547 / 555 / 519 / 520 / 521 / 546 / 550 / 556 / 519 .

7 حالات في منطقة البلديات محلة / الزراعي / / 732 / 754 / / 718.

6 حالات في شارع فلسطين محلة / المستنصرية / 509 / 503 / 502 / 508

3 حالات في الكرادة محلة / 906 / 905 .

9 حالات في الشعب محلة / 339 / 317 / الزراعي / 333 / 323 / حي اور / 341

7 حالات في النهروان / الزراعي / حي الوحدة / قرب المستشفى

3 حالات في المدائن / الزراعي / منطقة المشروع / التاميم .

4 حالات في المشتل محلة / 751 / 752 / التجاوزات .

5 حالات في الحسينية محلة / بوب الشام / 215 / 202 / 204

4 حالات في بغداد جديدة / 709 / 706 / 704

4حالات في الامين محلة / 737 / الاولى / الثانية / 747

3 حالات في منطقة زيونة محلة / 710 / 713 /

8حالات في منطقة الاعظمية محلة / 303 / شارع عمر / الكسرة / شارع الضباط

و 3 حالات في كل من منطقة الدورة محلة 816 /و منطقة العبيدي محلة 712 / ومنطقة الضباط / والشماعية محلة 758

وحالتين في كل من / السيدية / الكاظمية محلة 427 / حي القاهرة محلة 328 / العامرية / الكريعات / السعدون /الطالبية محلة 321/

واضاف الساعدي انه "تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 82351 توفي منهم 1439 للاسف فيما اكتسب الشفاء 76600 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 4312"

ودعا الساعدي الى "مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد الشفاء من خلال الالتزام بإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والتركيز على التباعد الاجتماعي وعدم التهاون وتقدير تلك الجهود".

وثمن الساعدي "الجهود التي تبذل من قبل ملاكات صحة الرصافة لمعالجة مصابي فيروس كورونا مضحين بأرواحهم لإنقاذ المصابين الفيروس",

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