قبل ساعات من موقعة يوفنتوس.. فيروس كورونا يضرب فيرونا

2021/02/27 | 17:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

يشهد مساء اليوم السبت، مواجهة نارية بين هيلاس فيرونا وضيفه يوفنتوس، على ملعب مارك أنتونيو بينتجودي، ضمن منافسات الجولة الـ24 من عمر الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

وأصدر نادي هيلاس فيرونا، اليوم السبت، بيانًا رسميًا، أعلن فيه إصابة أحد أعضاء الفريق بفيروس كورونا المستجد، وذلك قبل ساعات من موقعة يوفنتوس، فيما اشار البيان الا ان المجموعة بأكملها ستتبع بروتوكول الصحة.

وأكد بيان هيلاس فيرونا: "يعلن هيلاس فيرونا أن نتيجة اختبار فيروس كورونا لأحد لاعبي الفريق جاءت إيجابية، المجموعة بأكملها ستتبع الإجراءات المنصوص عليها في بروتوكول الصحة".

ويحتل يوفنتوس الترتيب الثالث برصيد 45 نقطة، بينما يتواجد هيلاس فيرونا في المركز التاسع برصيد 34 نقطة.

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