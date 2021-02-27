سلالة كورونا جديدة تضرب دولة افريقية

2021/02/27 | 18:03 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

أعلنت السلطات في الصومال، أن البلاد تواجه موجة ثانية للجائحة نتيجة ظهور سلالة فيروس كورونا جديدة.

وقال محمد إبراهيم، الذي توفيت والدته إثر إصابتها بمرض “كوفيد-19″، لقناة “أفرو نيوز”، “لقد وصل فيروس كورونا إلى المدينة، نحتاج إلى من يوقفه ويعطينا الأدوية التي تمنحنا المناعة.



أنني حزين اليوم فقد توفيت والدتي وسترون العديد من الآخرين الذين سيتوفون آباؤهم أيضًا”.

ويستقبل مستشفى مارتيني في مقديشو مرضى “كوفيد-19” حيث يقوم العاملون الصحيون بكل ما بوسعهم لإنقاذ المصابين، وقال نائب مدير المستشفى “هناك بعض الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي تتحدث عن ارتفاع عدد الوفيات بسبب الفيروس، وأعتقد أن لذلك دوافع سياسية فمن المستحيل أن نفقد 200 شخص في ليلة واحدة في مستشفياتنا (حسب المعلومات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي).



الحقيقة هي أننا فقدنا حوالي 50 شخصا في الأسابيع الثلاثة الماضية”.

ومن المتوقع أن تصل جرعات لقاح المضاد لفيروس كورونا إلى الصومال الشهر المقبل.



وارتفع إجمالي عدد المصابين من أقل من خمسة آلاف مصاب إلى أكثر من ستة آلاف مصاب هذا الشهر وحده.



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