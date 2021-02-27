2021/02/27 | 18:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأسدي يجتمع بالقادة الأمنيين بقيادة عمليات سومر المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأسدي يجتمع بالقادة الأمنيين بقيادة عمليات سومر) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأسدي يجتمع بالقادة الأمنيين بقيادة عمليات سومر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).