نفي رسمي لتغريدة منسوبة إلى الأسدي عن ’ميليشيات الأحزاب’

2021/02/27 | 18:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نفى المكتب الإعلامي لرئيس جهاز الأمن الوطني ومحافظ ذي قار عبدالغني الأسدي، السبت، تغريدة منسوبة إليه عبر تويتر بشأن "مليشيات الأحزاب".

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ووصف المكتب التغريدة بـ"المزوّرة"، والتي كانت منسوبة للأسدي، حيث نصّت على أنه "أدعو كافة الأحزاب لسحب مليشياتها من محافظة ذي قار خلال 24 ساعة، وان لم يستجيبوا لهذا الأمر سيكون لنا قراراً آخر بعد انتهاء المهلة، وقد اعذر من انذر".

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