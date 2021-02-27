2021/02/27 | 18:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من عمالقة سوق المال في الولايات المتحدة إلى شركة تسلا، تجذب عملة البتكوين التي تجاوزت 50 ألف دولار الأسبوع الماضي مزيدا من المشترين الذين أغراهم نموها المذهل، على الرغم من مخاوف العديد من منظمي السوق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غيتس يحذر من بتكوين) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غيتس يحذر من بتكوين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).