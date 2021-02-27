حسين وشمخاني يبحثان ملفات الأمن والاقتصاد والديون الإيرانية لدى العراق

2021/02/27 | 18:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ناقش وزير الخارجية فؤاد حسين وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني، عددا من الملفات الأمنية والاقتصادية والديون الإيرانية للعراق.

وسائل الاعلام الإيرانية نقلت عن شمخاني قوله ان العراق سيبدأ عملية سداد الديون المترتبة عليه للجانب الإيراني، بعد الجهود المستمرة للقطاعين المالي والمصرفي والمؤسسات الاقتصادية في البلدين، والتي أدت الى إزالة بعض العقبات المهمة امام ذلك، مشيدا بجهود العراق في مواجهة الإرهاب.

بالمقابل أكد وزير الخارجية فؤاد حسين خلال لقائه شمخاني التي جاءت في إطار زيارته الى ايران، أكد ان الأمن والاستقرار هما أساس التنمية الاقتصادية والازدهار، مضيفا ان تحقيق الامن يمثل الأولوية لدى الجانب العراقي.

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