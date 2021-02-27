الدفاع النيابية: الضربة الامريكية كانت داخل الاراضي العراقية وعلى القيادات بيان موقف شجاع

2021/02/27 | 18:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..اكدت لجنة الامن والدفاع النيابية، السبت، ان الضربات الامريكية التي تستهدف الحشد الشعبي متعمدة وليست المرة الاولى التي تتعرض لها فصائل الحشد للاعتدادءات الامريكية.وقال عضو اللجنة النائب كاطع الركابي، في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان” القوات الامريكية تزعم استطاعتها رؤية اللون الاسود من اللون الابيض في الارض هل صعب عليها تمييز ماذا […]

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