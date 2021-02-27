ماذا يريد بايدن من محمد بن سلمان ؟!

2021/02/27 | 18:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / ماجد الشويلي 🔳 التقرير الذي قدمته المخابرات الأمريكية حول مقتل خاشقچي فيه أدانة واضحة ومباشرة لمحمد بن سلمان .وعلى مايبدو أنه جاء في سياق ماوعد به بايدن من معاقبة الذين دعموا ترامب في حملته الإنتخابية.يذكر أن محمد بن سلمان قام بتمويل حملة ترامب الإنتخابية توخياً لبقائه في السلطة واستمرار الضغط الأمريكي […]

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