2021/02/27 | 18:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئاسة البرلمان تطالب الحكومة بالتحرك العاجل لوقف اعمال العنف بذي قار المركز الخبري الوطني.

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