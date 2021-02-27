2021/02/27 | 18:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني ذكرت صحيفة التايمز البريطانية، في تقرير لها نشرته اليوم السبت، أن تنظيم داعش الإرهابي، يستغل جائحة كورونا في العراق، لإعادة تنظيم صفوفه.ونقل التقرير، الذي اطلع عليه “المركز الخبري الوطني”، عن قائد قوات البيشمركة الكردية، المتمركزة بالقرب من مدينة أربيل الشمالية في العراق، سيوان بارزاني، إنه” مع انتشار فيروس كورونا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تقرير بريطاني: داعش يستغل جائحة كورونا لإعادة تنظيم صفوفه بالعراق المركز الخبري الوطني.

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