الحداد يطالب الحكومة بالتحرك العاجل لحماية المتظاهرين في ذي قار

2021/02/27 | 18:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

طالب نائب رئيس مجلس النواب العراقي بشير خليل الحداد، اليوم السبت، الحكومة ببالتحرك العاجل لوقف أعمال العنف في محافظة ذي قار، وحماية المتظاهرين السلميين.واعرب الحداد في بيان نشره اليوم، وتلقته (بغداد اليوم)، "عن أسفه لما يحدث في محافظة ذي قار من مظاهرات واحتجاجات بسبب تردي الخدمات وسقوط شهداء وجرحى في ساحة الحبوبي"، مشيراً إلى أن "ذي قار مدرسة الأدب والفكر والإبداع، ولوحة جميلة للتعايش والوئام، ومدينة الحضارة والتاريخ المشرق في النضال والوطنية، تستحق من الجميع كل الاهتمام والرعاية وتقديم الخدمات وإعمار المدينة بما يليق تاريخها ومكانتها">,أفاد بقوله : "يؤلمنا كثيراً ما يحدث في الناصرية وعموم المحافظة..



سندعم ونساند كل الجهود الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار وتوفير الخدمات الأساسية".وطالب الحكومة "بالتحرك العاجل لوقف أعمال العنف في المحافظة، وحماية المتظاهرين السلميين"، مبينا انه "سيتابع مع نواب المحافظة تطورات الأحداث، لحين عودة الاستقرار والحياة الطبيعية".

وافاد مصدر أمني من محافظة ذي قار، السبت، 27 شباط، 2021، بأن محافظ ذي قار الجديد ورئيس جهاز الأمن الوطني، عبد الغني الاسدي، عقد اجتماعا أمنيا طارئا في مقر عمليات سومر في المحافظة.وقال المصدر في حيث لـ(بغداد اليوم)، إن "الاسدي عقد الان اجتماعا امنيا طارئا مع القادة الامنيين في مقر قيادة عمليات سومر بذي قار".وكان الأسدي وصل في وقت سابق إلى ذي قار بعد هبوط طائرته في قاعدة الإمام علي.وفي وقت سابق، افاد مصدر محلي من داخل محافظة ذي قار ، اليوم السبت، بآخر تطورات الاحداث في مدينة الناصرية، مركز المحافظة.وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، ان "المتظاهرين اقدموا على حرق باب مبنى ديوان محافظة ذي قار، في آخر تطورات التصعيد الحاصل امام مبنى الحكومة المحلية منذ ايام".وتابع ان "اجتماعاً عقد بين عدد من أبناء محافظة ذي قار مع الشيخ حسين علي ال خيون أمير قبيلة عبودة، تقرر على اثره محاسبة المتسببين بقتل المتظاهرين امام ديوان المحافظة".واضاف "كما تقرر في الاجتماع ترشيح ثلاثة أسماء من قبل المتظاهرين ليتم تقديمهم لرئيس الوزراء، من اجل تسمية محافظ جديد بعد استقالة المحافظ السابق".

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