ذي قار.. الأسدي يعقد اجتماعا طارئاً مع القادة الأمنيين في مقر قيادة عمليات سومر

2021/02/27 | 18:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ذي قار

افاد مصدر أمني من محافظة ذي قار، السبت، 27 شباط، 2021، بأن محافظ ذي قار الجديد ورئيس جهاز الأمن الوطني، عبد الغني الاسدي، عقد اجتماعا أمنيا طارئا في مقر عمليات سومر في المحافظة.

وقال المصدر في حيث لـ(بغداد اليوم)، إن "الاسدي عقد الان اجتماعا امنيا طارئا مع القادة الامنيين في مقر قيادة عمليات سومر بذي قار".

وكان الأسدي وصل في وقت سابق إلى ذي قار بعد هبوط طائرته في قاعدة الإمام علي.

وفي وقت سابق، افاد مصدر محلي من داخل محافظة ذي قار ، اليوم السبت، بآخر تطورات الاحداث في مدينة الناصرية، مركز المحافظة.

وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، ان "المتظاهرين اقدموا على حرق باب مبنى ديوان محافظة ذي قار، في آخر تطورات التصعيد الحاصل امام مبنى الحكومة المحلية منذ ايام".

وتابع ان "اجتماعاً عقد بين عدد من أبناء محافظة ذي قار مع الشيخ حسين علي ال خيون أمير قبيلة عبودة، تقرر على اثره محاسبة المتسببين بقتل المتظاهرين امام ديوان المحافظة".

واضاف "كما تقرر في الاجتماع ترشيح ثلاثة أسماء من قبل المتظاهرين ليتم تقديمهم لرئيس الوزراء، من اجل تسمية محافظ جديد بعد استقالة المحافظ السابق".

قبل ذلك، أفاد مصدر محلي من داخل مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار، اليوم السبت (27 شباط 2021)، بارتفاع حصيلة الجرحى بين صفوف المحتجين والقوات الامنية والكادر الصحي في تظاهرات اليوم.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "الحصيلة الاولية اليوم لتظاهرات الناصرية هي 16 اصابة بينهم عناصر شرطة، واثنين من الكادر الصحي".

وكان المصدر ذاته افاد قبل ذلك، بسقوط عشرات الجرحى بين صفوف المحتجين، اثر تجدد الصدامات مع القوات الامنية قرب مبنى المحافظة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "العشرات من المتظاهرين اصيبوا بجروح متفاوتة، قرب مبنى الحكومة المحلية في مدينة الناصرية بعد تجدد الصدامات مع القوات الامنية".

واضاف المصدر، ان "اهالي المدينة يحاولون سحب المحتجين من جسر النصر، لكن دون ان تسفر محاولاتهم عن أي نتيجة، لتستمر الصدامات بين المحتجين وعناصر الامن".

وشهدت مدينة الناصرية اليوم، أطلاق الرصاص الحي من قبل القوات الامنية لمنع تقدم المتظاهرين من جسر النصر باتجاه مبنى الحكومة المحلية في الناصرية.

كما وشهدت مدينة الناصرية ليلة أمس، صدامات بين المتظاهرين والقوات الأمنية استشهد على اثرها 6 أشخاص وإصيب اكثر من 190 بينهم العشرات من عناصر القوات الامنية بحسب اخر حصيلة، ليقدم على وقع الاحداث محافظ ذي قار ناظم الوائلي استقالته إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الذي كلف رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي لادارة المنصب بشكل مؤقت.

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