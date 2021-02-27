اطلاق نار واحراق بوابـة مبنى محافظة ذي قـار

2021/02/27 | 18:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / افادت اوساط محليـة ان مجموعات من المتظاهرين احرقت بوابـة مبنى ديوان محافظة ذي قار ، مشيرة الى سماع اطلاق نار قرب مبنى المحافظة، حيث يتجمع مئات المحتجين الشبان .وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، قرر امس الجمعـة ، تكليف عبد الغني الاسدي بمهام محافظ ذي قار ، بالاضافة الى تشكيل مجلس تحقيقي بالاحداث الاخيرة ومحاسبة المقصرين، ومجلس استشاري من الشخصيات المرموقة في ذي قار يرتبط برئيس الوزراء لمتابعة اعمار المحافظة./انتهى5

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