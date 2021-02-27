2021/02/27 | 18:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / احرق متظاهرون في النجف الاطارات في شارع المدينة وسط المحافظة تضامنا مع الاحتجاجات الشعبيـة التي تشهدهـا محافظة ذي قار ودعمـا لمطالب المتظاهرين من ابناء مدينة الناصريـة./انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متظاهرو النجف يحرقون الاطارات تضامنا مع ابناء الناصريـة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متظاهرو النجف يحرقون الاطارات تضامنا مع ابناء الناصريـة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).