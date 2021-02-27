2021/02/27 | 18:28 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد الغني الاسدي يصل الى قاعدة الامام علي الجوية في الناصرية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/27 | 18:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد الغني الاسدي يصل الى قاعدة الامام علي الجوية في الناصرية) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد الغني الاسدي يصل الى قاعدة الامام علي الجوية في الناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).