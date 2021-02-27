القبض على متهمين اثنين بحيازة المخدرات والعملة المزوّرة في بغداد

2021/02/27 | 18:30 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ألقت مديرية نجدة العاصمة بغداد، السبت، القبض على متهمين اثنين بحيازة المخدرات والعملة المزوّرة. وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “تمكنت دوريات نجدة الاعظمية في بغداد، من القبض على متهمين اثنين بحوزتهما مواد مخدرة نوع كرستال ومبلغ من المال المزوّر، وجهاز لتعاطي المخدرات”. وأضافت، “جاء ذلك خلال …

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