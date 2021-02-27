2021/02/27 | 18:30 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الصحة والبيئة، السبت، الموقف الوبائي لفيروس كورونا في عموم المحافظات العراقية. وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز”، نسخة منه، إن “الكوادر الصحية سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 3543 إصابة جديدة، فيما تماثل 2820 مصاباً إلى الشفاء، وقابل ذلك وفاة 18 مصاباً”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تعلن تسجيل 3543 إصابة بفايروس كورونا) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تعلن تسجيل 3543 إصابة بفايروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).