الخارجية الكوبية تدين الاعتداءات الامريكية على الحشد الشعبي

2021/02/27 | 19:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة..

دان وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز، السبت، الاعتداءات الأمريكية الأخيرة على فصائل الحشد الشعبي بالقرب من الحدود السورية العراقية.

ونقل موقع برناسا لاتينا في خبر ترجمته وكالة /المعلومة/ عن وزير الخارجية الكوبي قوله الذي وصف العدوان الامريكي بانه ” انتهاك صارخ لسيادة ووحدة أراضي تلك الدولة الشقيقة والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”.

واضاف ان ” هذه هي العملية الاولى لإدارة جو بايدن ، والتي بررت الهجوم رداً بحجة الاعتداءات الأخيرة في العراق ضد ممثلي الولايات المتحدة وحلفائها”.



بحسب المزاعم .

وتابع انه ” وفي غضون ذلك نددت الحكومة السورية بالهجوم وحذرت من عواقب ستؤدي إلى تفاقم الوضع في المنطقة، فيما أشار بيان للخارجية إلى أن “هذا العدوان الجبان على مناطق في محافظة دير الزور قرب الحدود السورية العراقية يتعارض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”.



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