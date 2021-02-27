صور الأقمار الاصطناعية تظهر حجم الدمار بمنشآت قصفها الطيران الأميركي في سوريا

2021/02/27 | 19:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت شركة ماكسار تكنولوجيز، صورا عن أثار دمار هائلة خلفتها الهجمات الجوية الأميركية الأخيرة، والتي استهدفت منشآت تابعة لمجموعات مسلحة تتبع إيران في سوريا.

الصور التي نشرتها الشركة المتخصصة بالتصوير عبر الأقمار الصناعية، أظهرتاختفاء عدد من الإنشاءات في الموقع المستهدف، وتناثر الركام وآثار النيران في منتشرة كل مكان، وذلك نتيجة القصف الذي نفذته القوات الجوية الأميركية على منطقة تقع على الحدود السورية العراقية يوم الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

وكان البنتاغون قد أكد في ان العملية تمت بتوجيه من الرئيس بايدن، لضرب البنية التحتية التي تستخدمها الجماعات المسلحة المدعومة من إيران في مناطق شرقي سوريا، وردا على الهجمات الأخيرة ضد أفراد القوات الأميركية وقوات التحالف في العراق.

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