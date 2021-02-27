الخارجية تكشف ملفات لقاء فؤاد حسين بمسؤولين في طهران

2021/02/27 | 19:12 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت وزارة الخارجية، السبت، عن ملفات لقاء وزيرها فؤاد حسين بمسؤولين في طهران وابرز ماتمت مناقشته خلال الزيارة التي استغرقت يوماً واحداً.وذكرت الوزارة في بيان، ان” حسين اجرى اليوم زيارةً إلى الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة رافقه فيها وفد ضمَّ مدير المصرف العراقي للتجارة سالم الچلبي، ورئيس دائرة الدول المجاورة بمركز الوزارة إحسان العوّادي، والمتحدّث […]

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