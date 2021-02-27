الانتهازية الطائفيّة والحمائليّة في الميزان! الياس خليل نصرالله - الياس خليل نصرالله

2021/02/27 | 19:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الياس_خليل_نصرالله من كتابي "نحو مجتمع عقلانيّ" هذا العام، ونحن على أبواب انتخابات محلية وربما برلمانية، نشهد استمرار تفاقم ظواهر سلبية، مثل العنف بأشكاله، التوتر والتراشق الطائفي، والانقسامات الحزبية، مما يؤدي لانعدام القواسم الوطنية المشتركة، الأمر الذي يخفي في طيّاته مخاطرًا وجوديةً ملموسةً تتهدّد مستقبل مجتمعنا.إنّ أخطر ورشة عمل في مجتمعنا، هي تسييس الدين الذي تدعمه أنظمة رجعية ظلامية، متواطئة م ......





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