فؤاد حسين: تلقينا مواقف الرفض والإدانة من كبار مسؤولي إيران تجاه قصف أربيل

2021/02/27 | 19:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن وزير الخارجية فؤاد حسين، السبت، إدانة ورفض العديد من كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين في إيران، الضربات التي استهدفت مواقع في بغداد وأربيل وقاعدة بلد الجوية.

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وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية، تلقى "ناس" نسخة منه، (27 شباط 2021)، أنه "أجرى وزير الخارجيّة فؤاد حسين اليوم 2021/2/27، زيارةً إلى الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة رافقه فيها وفد ضمَّ مدير المصرف العراقي للتجارة السيد سالم الچلبي، ورئيس دائرة الدول المجاورة بمركز الوزارة السيد إحسان العوّادي، والمتحدّث باسم الوزارة أحمد الصَحّاف".

وأضاف، "والتقى الوزير خلال زيارته مع القادة في الجمهوريّة الإيرانيّة، المستشار الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني ووزير الخارجيّة محمد جواد ظريف، وأجرى حوارات معمقة معهم شملت عدة ملفات تختص بالعلاقات الثنائية والأمن، فضلاً عن التطرق لتطورات الوضع الإقليمي والدولي وإنعكاساته على أمن وأستقرار العراق والمنطقة".

وتابع، "وخلال لقائه بشمخاني، أكّدَّ الوزير على أهميّة العمل المشترك لتعزيز الأمن والإستقرار في المنطقة والإرتكان لكل ما من شأنه خفض التوتر، تحقيقاً لمفهوم الأمن الجماعي".

وبين الوزير وفق البيان، أن "العراق لايزال يواجه جماعات داعش الإرهابيّة وأنَّ أيّ أعمالٍ تضر بأمن العراق واستقراره ستعقد المشهد وتصرف الأولوية عن استكمال صفحات المواجهة مع داعش".

ولفت البيان إلى أنه "كما عرض الوزير أهم الخطوات التي عمِلتْ عليها الحكومة لتيسير التعاملات المصرفيّة بين الجانبين بما ينعكس إستجابةً للمصالح المُشتركة".

وقال البيان، "من جانبه أعرب شمخاني عن التزام الجمهوريّة الإيرانية بدعم العراق تجاه كل ما يُعد تهديداً لأمنه وسيادته، وأفصح بالقول: إن الضربات التي طالت مواقع مختلفة في العراق مؤخرا من قبل جماعات مشبوهة تضر بسيادة العراق، موضع ادانة ورفض الحكومة الإيرانيّة".

وأشار البيان إلى أنه "وبحث الجانبان إستعدادات الحكومة العراقيّة لإجراء الإنتخابات وتطرّقا إلى الحوار الستراتيجي مع واشنطن، وأن بغداد ماضية به لتحقيق المصالح المرجوّة وبما يعزز مصالح العراق".

وأوضح الوزير وفق البيان، "الأثر المتحقق من جولات الحوار السابقة وانعكاسها على خفض عديد القوات الأمريكية".

وتابع، "مايتمتع به العراق من توازن يتيح له أخذ أدوار محوريّة يعزز من خلالها أمنه وسيادته ويشارك هذا التوازن مع دول الجوار"، مُبدياً شكره للحكومة الإيرانية وشمخاني "على مواقف الرفض تجاه الضربات التي طالت المنطقة الخضراء في بغداد وأربيل وقاعدة بلد الجويّة"، وفق البيان.

وأردف البيان، "وفي سياق حواره مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، شكر وزير الخارجيّة فؤاد حسين موقف وزارة الخارجيّة الإيرانيّة بإدانتها الضربات التي طالت مواقع متعددة في العراق، مُشيراً إلى أنَّ هذه الأعمال لاتخدم المصالح السيادية للعراق".

وأضاف، "كما بحث الجانبان الوضع الإقليمي وما يحمل من تفاعلات جديدة في ظلِّ إدارة الرئيس الجديد للولايات المتحدة، فيما أكّدَ الوزيران إستمرار التشاور في مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك وصولاً لما يحقق مصالح الشعبين الجارين".

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