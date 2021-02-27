2021/02/27 | 19:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يتبع ..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهيئة التنسيقية للمقاومة : جريمة استهداف الحشد لن تمر دون رد مناسب) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهيئة التنسيقية للمقاومة : جريمة استهداف الحشد لن تمر دون رد مناسب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).