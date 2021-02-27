الهيئة التنسيقيّة لـ”فصائل المقاومة العراقيّة” تعلن في بيان انتهاء الهدنة مع القوات الامريكية

2021/02/27 | 19:25 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت الهيئة التنسيقيّة لـ”فصائل المقاومة العراقيّة”، اليوم السبت، في بيان انتهاء الهدنة مع القوات الامريكية، موضحة أصبحت الفرصة ضيقة جداً على الحكومة العراقية لتبيّن موقفها بوضوح من الانتهاك المتكرر للسيادة.وقالت في بيان، انه “في الوقت الذي يلجأ فيه الخائبون الخائفون الخائنون إلى سوق التبريرات الواهية لشرعنة وجود قوات الاحتلال الأمريكي المجرم على أرض […]

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