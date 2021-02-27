بعد عام من اغلاقه.. إعادة فتح منفذ سرزيري بين كردستان وتركيا

2021/02/27 | 19:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت السلطات التركية استئناف التنقل عبر منفذ سرزيري الحدودي بين تركيا وإقليم كردستان العراق.

وكالة الاناضول التركية قالت ان مسؤولين محليين في ولاية هكاري جنوبي البلاد قاموا بزيارة تفقدية للمعبر الذي يسمى أوزمولو في الجانب التركي، للاطلاع على الاستعدادات لمباشرة العمل فيه، وذلك بالتزامن مع قيام سلطات محافظة دهوك بفتح الجهة المقابلة من المعبر.

وكانت وزارة الداخلية التركية قد أغلقت المعبر في الثالث من آذار من العام الماضي، في إطار تدابير مكافحة فيروس كورونا.

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