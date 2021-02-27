2021/02/27 | 19:26 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالة "أسوشيتد برس" تنشر صورا تظهر موقعا على الحدود السورية العراقية استهدفته غارة أمريكية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/27 | 19:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وكالة "أسوشيتد برس" تنشر صورا تظهر موقعا على الحدود السورية العراقية استهدفته غارة أمريكية) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وكالة "أسوشيتد برس" تنشر صورا تظهر موقعا على الحدود السورية العراقية استهدفته غارة أمريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).