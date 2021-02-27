2021/02/27 | 19:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجف

افاد مصدر امني في محافظة النجف، اليوم السبت، بان محتجين قاموا بقطع الطرق في المحافظة، مبينا ان القوات الامنية اطلقت النار في الهواء لتفريقهم.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "المحتجين في شارع المدينة وشارع ابو صخير في النجف قاموا بقطع الطريق والقوات الامنية اطلقت النار في الهواء لتفريقهم".

وفي ذي قار، شهدت مدينة الناصرية اليوم، أطلاق الرصاص الحي من قبل القوات الامنية لمنع تقدم المتظاهرين من جسر النصر باتجاه مبنى الحكومة المحلية في الناصرية.

كما وشهدت مدينة الناصرية ليلة أمس، صدامات بين المتظاهرين والقوات الأمنية استشهد على اثرها 6 أشخاص وإصيب اكثر من 190 بينهم العشرات من عناصر القوات الامنية بحسب اخر حصيلة، ليقدم على وقع الاحداث محافظ ذي قار ناظم الوائلي استقالته إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الذي كلف رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي لادارة المنصب بشكل مؤقت.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محتجون يقطعون طريقين في النجف) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محتجون يقطعون طريقين في النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).