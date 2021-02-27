شرطة ذي قار توجه رسالة لأهاليها و ’’كبار القوم’’ بالمحافظة

2021/02/27 | 19:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (( نداء )) من شرطة ذي قار

أهالي محافظة ذي قار أهلنا في الناصرية

على الرغم من تعرض قواتنا للضغوطات من خلال تعرضها للأذى إثناء محاولتها الحفاظ على امن المحافظة واستقرارها وحماية المال العام والبنى التحتية إلى جانب الحفاظ على أرواح أبنائنا المندفعين تجاه القوة للاعتداء بالرشق بالحجارة وبأساليب استفزازية عديدة.

إخوتنا أبنائنا رغم كل الظروف التي يعلمها الشارع الذيقاري لا ندخر الجهود ولا نعز التضحيات وانتم تستحقون الكثير منا في سبيل توفير لكم الأمن والأمان .

إن أهل ذي قار تربطهم روابط كبيرة وكثيرة واهمها صلة الرحم منتسبي القوات الأمنية هم أيضا أبناء محافظتكم وإخوتكم وأصدقائكم فلا تكونوا بالاعتداء عليهم بما فعلتم نادمين فيتحقق أمل المغرضين .

حيث ستستمر شرطة ذي قار بتنفيذ واجباتها بحفظ الأمن في الإحياء والسيطرات وانتشار شرطة النجدة ومسك مداخل المحافظة من اجل الحفاظ على امن ذي قار إحيائها ومناطقها التجارية والعامة .

ندعو الجميع إلى تسجيل المواقف المشرفة للحد من هذه الإحداث التي قد تتسبب بفقد الأحبة أو إلحاق الضرر والتعبير عن المطالب المشروعة بالطرق السلمية بعيدا عن الاحتكاك مع القوات الأمنية أملنا كبير بكبار القوم بكل مسمياتهم للوقوف حفاظا على الأرواح الزكية .

ونطمأن الجميع ستبقى ذي قار آمنة وسنواصل واجباتنا الاعتيادية اليومية للحد من ارتكاب الجريمة والمخالفات القانونية رغم جراحنا من أبناء جلدتنا وسنتحمل كل ظرف من اجل امن مدينتنا العزيزة ......



( واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا إن الله شديد العقاب) ( الأنفال 25 ).

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