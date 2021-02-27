2021/02/27 | 19:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةتشير توقعات حالة الطقس، إلى ترجيحات بهطول أمطار يومي غد الأحد وبعد غد الإثنين في بعض المناطق. وقال المتنبئ الجوي مصطفى الكبيسي بمنشور على صفحته بموقع فيس بوك إن "يوم غد الأحد سيشهد حالة ضعيفة من عدم الاستقرار على المناطق الجنوبية وأجزاء من الفرات الأوسط تتسبب بتساقط أمطار خفيفة ببعض المناطق".وأضاف إن "هذه الحالة سيتبعها قدوم رطوبة مدارية من البحر المتوسط تمهد لمنخفض مداري نهاية الأسبوع تندفع نحو المناطق الشمالية والغربية وتمتد لمناطق في وسط العراق مع سحب عابرة بسبب انحسار البخار الرطب عن الجاف".بدوره يؤكد المتنبئ الجوي نائل العلي إن "المنخفض المداري نهاية الأسبوع سيحمل أمطاراً خفيفة شمال البلاد والوضع قابل للتغيير".وفي وقت سابق، توقعت هيأة الأنواء الجوية هطول أمطار رعدية في المناطق الجنوبية يومي غد الأحد وبعد غد الإثنين فيما يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئي في باقي المناطق مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة.وأشارت الهيأة إلى أن "يوم الثلاثاء المقبل سيشهد فرصاً لتساقط أمطار في المناطق الشمالية فقط فيما سيكون طقس الأربعاء في جميع المناطق صحواً إلى غائم جزئي" وفق للتوقعات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طقس العراق.. أمطار رعدية يومي الأحد والإثنين بعدد من المناطق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طقس العراق.. أمطار رعدية يومي الأحد والإثنين بعدد من المناطق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).