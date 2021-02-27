شرطة ميسان تنفي اعتقال عصابة تابعة لفصيلين مسلحين

2021/02/27 | 19:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ميسان نفت مديرية شرطة محافظة ميسان، السبت، أنباء تحدثت عن اعتقال عصابة تابعة لفصيلين مسلحين في المحافظة. وقالت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “تناقلت صفحات وبيجات عديدة في مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة ميسان خبر مفاده شرطة ميسان تعتقل عصابة للسلب والاختطاف تابعة لفصيلين من الفصائل في ميسان، وهنا …

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