2021/02/27 | 19:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر : إرتفاع حصيلة إحتجاجات الناصرية إلى 41 إصابة بينهم منتسبو شرطة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر : إرتفاع حصيلة إحتجاجات الناصرية إلى 41 إصابة بينهم منتسبو شرطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).