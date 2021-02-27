علو لـ / نينا / :الزج بقوات الناتو في الشرق الاوسط .. خطة امريكية لتشكيل تحالف عسكري مستقبلي

2021/02/27 | 19:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد مستشار المركز الاوربي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات عماد علو ان : الزج بحلف الناتو بالشرق الاوسط تاتي في خضم ترتيبات امنية عسكرية لواقع امني مستقبلي .وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان : الهدف من ذلك توسيع نظام معركة المنطقة الوسطى من الامارات والبحرين واسرائيل والتي ستؤدي الى تشكيل تحالف عسكري بصورة غير مباشرة منها ومن منظمة شرق المتوسط التي وقعت في القاهرة اضافة للثلاثي مصر والاردن والعراق لبقاء النفوذ الامريكي وتقاسم النفوذ امام التمدد الروسي الصيني بالتعاون مع ايران وتركيا.واضاف علو : ان تم سير الخطة وفق ذلك فستؤدي الى مواجهات غير مباشرة ويتخذ من العراق وسوريا ساحة لتصفية الحسابات وفرض الاجندات وتقاسم الثروات في شرق المتوسط والبادية العراقية والسورية وهما منطقتان استراتيجيتان.واوضح ان : القوات الروسية اغارت على داعش فيها قبل ايام من اجل تثبيت وجودها اضافة لوجود القاعدة الامريكية في الحسكة للسيطرة على هذه المنطقة الحيوية جوا وبرا./انتهى3

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