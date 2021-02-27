شاهد.. تحذير ايراني من إرباك أمن العراق والاخلال بالعلاقات

2021/02/27 | 19:26 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشكيك ايراني بالاحداث الاخيرة التي وقعت في العراق لارباك أمنه والاخلال بالعلاقات الوثيقة بين البلدين....

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