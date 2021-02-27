العراق.. ارتفاع عدد جرحى احتجاجات الناصرية الى 16 بينهم شرطة

2021/02/27 | 19:26 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت حصيلة الاحتجاجات، اليوم السبت، في مدينة الناصرية بذي قار الى 16 اصابة.

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