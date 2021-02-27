2021/02/27 | 19:26 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الهيئة التنسيقيّة لـ(فصائل المقاومة العراقيّة) تعلن في بيان انتهاء الهدنة مع القوات الامريكية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/27 | 19:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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