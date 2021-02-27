تعرف على غيابات النوارس في مواجهة النفط

2021/02/27 | 19:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

اعلن نادي الزوراء الرياضي، عن غيابات فريقه الكروي لمواجهة لنفط في دوري الكرة الممتاز.

وقال المتحدث باسم الهيئة الادارية للنادي عبد الرحمن رشيد في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان “فريق كرة النوارس ، اكمل تدريباته استعداداً لمباراة النفط في دوري الكرة الممتاز”.

واوضح ان “الزوراء سيفتقد لخدمات لاعبين اثنين في المواجهة وهما اللاعب احمد فاضل بسبب الحرمان وتراكم البطاقات الصفراء، فضلاً عن الحارس جلال حسن بسبب الاصابة”

يذكر ان الزوراء سيواجه النفط غداً ضمن منافسات الاسبوع الحادي والعشرين من المسابقة.



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