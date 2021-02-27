نائب يكشف الهدف وراء استهداف مقار الحشد الشعبي

2021/02/27 | 19:55 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]اعتبر النائب عن الصادقون محمد البلداوي، السبت، أن استهداف الحشد الشعبي على الحدود العراقية السورية يأتي ضمن مخطط صهيوني وأمريكي لفتح ثغرة أمنية في تلك المنطقة.

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