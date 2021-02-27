2021/02/27 | 19:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتقلت موجة الاحتجاجات الشعبية من ذي قار الى محافظة كربلاء التي شهدت تظاهرات اليوم السبت.

مصادر في المحافظة أشارت الى قيام المحتجين بقطع الطريق السريع في حي رمضان، فضلا عن خروج تظاهرات في حي العامل قام المحتجون خلالها بحرق الإطارات، وذلك تضامنا مع تظاهرات محافظة ذي قار، والتي أسفرت عن سقوط عدد من الشهداء والمصابين بين صفوف المتظاهرين والقوات الأمنية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تضامنا مع ذي قار.. موجة التظاهرات تنتقل إلى محافظة كربلاء) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تضامنا مع ذي قار.. موجة التظاهرات تنتقل إلى محافظة كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).