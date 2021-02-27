2021/02/27 | 19:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

قال باحثون، اليوم (السبت)، إن تجربة روسية لاختبار مدى فاعلية إعادة التطعيم بجرعة من عقار «سبوتنيك في» للوقاية من التحورات الجديدة لفيروس «كورونا» تحقق نتائج قوية، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الشهر الماضي، بمراجعة بحلول 15 مارس (آذار) للقاحات التي تُنتَج في روسيا لمعرفة مدى فاعليتها في مقاومة السلالات الجديدة التي تنتشر في مناطق مختلفة من العالم.وقال دنيس لوجونوف، نائب مدير المركز الذي يطوّر لقاح «سبوتنيك في»: «أظهرت دراسة جديدة يجريها مركز (غماليا) في روسيا أن إعادة التطعيم بلقاح (سبوتنيك في) تحقق نتائج جيدة جداً في الوقاية من التحورات الجديدة لفيروس (كورونا) بما في ذلك سلالات الفيروس التي ظهرت في بريطانيا وجنوب أفريقيا».ومن المتوقع نشر نتائج التجربة قريباً لكن ذلك يعد أول مؤشر على كيفية إجراء التجارب، ولم تتوافر تفاصيل أخرى حتى الآن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (باحثون: اللقاح الروسي فعّال في مقاومة ’’كورونا المتحور’’) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (باحثون: اللقاح الروسي فعّال في مقاومة ’’كورونا المتحور’’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).