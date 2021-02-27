التحالف الدولي: القوات العراقية لم تعد تحتاج إلى التدريب لأنها بمستوى من الحرفية الكافية

2021/02/27 | 19:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب القائد العام لقوة المهام المشتركة للشؤون الاستراتيجية للتحالف الدولي اللواء كفين كاتسي في مقابلة مع وكالة الأنباء الرسمية

- عصابات داعش الإرهابية وصلت إلى مراحلها الأخيرة

- القوات العراقية نجحت في تفكيك عصابات داعش

- القوات العراقية قتلت واعتقلت العديد من قيادات داعش الإرهابية

- نعمل مع قوات الأمن العراقية على تفكيك الشبكة المالية لداعش

- الجماعات المسلحة التي تنفذ الهجمات الصاروخية تشكل تهديداً للعراق

- الحكومة والقوات الأمنية تعالج الهجمات الصاروخية التي تنفذ من الجماعات المسلحة

- ملتزمون بدعم القوات العراقية في التصدي للهجمات الصاروخية ضد البعثات

- قلصنا عدد قواتنا بناءً على طلب الحكومة العراقية

- ننسق مع قيادة العمليات المشتركة ومع قوات البيشمركة لمواجهة بقايا داعش

- قوات الناتو تقدم الاستشارة للقوات الأمنية العراقية

- عصابات داعش تستغل التضاريس الصعبة لاستهداف المدنيين والقوات العراقية قادرة على التعامل معها

- أي طلعة جوية لطائراتنا لا تتم إلا بموافقة من الحكومة العراقية

- الطلعات الجوية لا تقتصر علينا بل هناك الكثير من المهمات تنفذها الطائرات العراقية وطيران الجيش

- القوات العراقية قادرة على تنفيذ عمليات أمنية واسعة دون الاستعانة بالضربات الجوية

- القوات العراقية لم تعد تحتاج إلى التدريب لأنها بمستوى من الحرفية الكافية

- التعاون الاستخباري أصبح أكبر وأوسع بعد التغييرات التي أجراها رئيس الوزراء للقيادات الأمنية

- نعتمد على ما توفره القيادات الأمنية العراقية من المعلومات الاستخبارية

- التغيير في القيادات الأمنية يؤدي إلى عمليات أعلى في الكشف عن الهجمات الصاروخية

- أغلب الهجمات على الأرتال تستهدف معدات مقدمة للقوات العراقية وليس للتحالف

- العمليات ضد أرتال التحالف الدولي تهديد لأمن العراق وحياة المدنيين

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