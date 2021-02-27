2021/02/27 | 19:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أزاح تقرير نشرته صحيفة "الصن" البرطانية النقاب عن الرواتب الأسبوعية التي يتقاضها لاعبو ليفربول الإنجليزي.

وحسب التقرير البريطاني، فقد جاء النجم المصري محمد صلاح على رأس قائمة أكثر اللاعبين أجرا في "الريدز"، براتب أسبوعي قيمته 200 ألف جنيه إسترليني، مما يعني أن راتبه السنوي يصل إلى 10.4 مليون إسترليني سنويا.ولا يزال صلاح يرتبط بعقد مع ليفربول حتى صيف 2023.



وسيحصل على قرابة 24 مليون إسترليني من الآن وحتى نهاية العقد.ويأتي خلف صلاح في المرتبة الثانية الإسباني الدولي تياغو ألكانتارا الذي يحصل على 192.308 إسترليني في الأسبوع.وفي المركز الثالث والرابع جاء البرازيلي روبرتو فيرمينو والهولندي فيرجيل فان دايك، حيث يحصل كل منهما على ما قيمته 180 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.وحل جوردان هندرسون قائد ليفربول، وزميله المخضرم جيمس ميلنر في المركزين الخامس والسادس بنفس قيمة الراتب (140 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع).في المقابل، يحصل السنغالي الدولي ساديو ماني على نصف قيمة راتب صلاح (100 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع).بعده، يأتي البرازيلي الدولي أليسون بيكر حارس "الريدز" براتب أسبوعي قيمته 90 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، وفينالدوم بـ75 ألف جنيه، فيما يحصل أندرو روبرتسون على 50 ألفا، وترينت ألكسندر أرنولد على 40 ألفا، وجو غوميز على 28 ألفا فقط.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير بريطاني يكشف رواتب نجوم ليفربول.. كم يتقاضى صلاح؟) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير بريطاني يكشف رواتب نجوم ليفربول.. كم يتقاضى صلاح؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).