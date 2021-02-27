المان سيتي يعزز صدارته للدوري الانكليزي الممتاز بفوز صعب

2021/02/27 | 19:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / عزز مانشستر سيتي صدارته للدوري الانكليزي الممتاز بفوز صعب على ضيفه ويستهام بثنائية لهدف في إطار الجولة 26 من عمر الدوري .وسجل ثنائية المان سيتي، رون دياز وجون ستونز في الدقيقتين 30 و68، بينما سجل هدف وست هام، ميشيل أنطونيو في الدقيقة 43.وعزز مانشستر سيتي، صدارته لجدول الترتيب برصيد 62 نقطة، بينما تجمد رصيد وست هام عند 45 نقطة في المركز الرابع./انتهى3

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