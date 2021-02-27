"المقاومة العراقية": جريمة استهداف نقاط الحشد ستطيح بكل التفاهمات

2021/02/27 | 19:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبرت فصائل "المقاومة العراقية"، السبت، أن استهداف نقاط الحشد الشعبي ستطيح بكل التفاهمات التي تم القبول بها مع بعض الأطراف السياسية....

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