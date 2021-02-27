سياسي عراقي: الحشد الشعبي يحمي أصعب منطقة وعلى الكاظمي كشف الخونة

2021/02/27 | 19:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب السياسي الشبكي وعد القدو، السبت، بفتح تحقيق عاجل وسريع وشفاف لمعرفة من قدم التسهيلات والمعلومات للقوات الأميركية في القصف الأخير الذي استهدف الح...

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