ظريف: الهجمات والحوادث الاخيرة فی العراق مشبوهة

2021/02/27 | 19:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر وزير الخارجية "محمد جواد ظريف"، الهجمات والحوادث الاخيرة داخل الاراضي العراقية، بانها "مشبوهة ويحتمل ان تهدف الى المساس بالعلاقات بين طهران وبغ...

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