شرطة ذي قار توجه نداءً للمتظاهرين وتذكرهم بـ”صلة الرحم”

2021/02/27 | 20:00 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وجهت مديرية شرطة ذي قار، السبت، نداءً الى المتظاهرين على خلفية الاحداث الدامية التي حصلت في مدينة الناصرية، مذكرة اياهم بالروابط الكبيرة بينهم وبين القوت الامنية.وقالت المديرية في بيان، “على الرغم من تعرض قواتنا للضغوطات من خلال تعرضها للأذى اثناء محاولتها الحفاظ على امن المحافظة واستقرارها وحماية المال العام والبنى التحتية إلى جانب […]

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