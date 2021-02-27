كربلاء تلتحق بذي قار وبابل ومحتجوها يحرقون الاطارات ويحاولون قطع الطرق

2021/02/27 | 20:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني خاص / المركز الخبري الوطني خرج العشرات من المتظاهرين في محافظة كربلاء المقدسة، مساء اليوم السبت، الى الشوارع للتضامن مع الاحتجاجات التي تشهدها محافظة ذي قار.وقال مراسل “المركز الخبري الوطني”، إن “العشرات من المتظاهرين في كربلاء المقدسة، نظموا احتجاجات تضامناً مع الاحتجاجات التي تشهدها محافظة ذي قار”.وأضاف مراسلنا، أن “المحتجين […]

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