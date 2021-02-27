2021/02/27 | 20:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص أمانة مجلس الوزراء تبحث آلية تسهيل مهام المنظمات العاملة بمجال إزالة الألغام والمخلفات الحربية المركز الخبري الوطني.

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